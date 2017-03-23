Появилось видео аварии с участием с участием 14-летней велосипедистки





Появилось видео аварии с участием с участием 14-летней велосипедистки. ДТП снял регистратор проезжавшего мимо автомобиля.



На записи видно, как девушка пересекает дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 41-летняя женщина на «Киа Рио» не остановилась, чтобы дать школьнице проехать. К сожалению, девушка тоже не посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что её пропускают.



В результате велосипедистка получила травмы и была госпитализирована.



Напомним, 24 марта около 13:30 водитель «Киа Рио» сбила девушку, когда она переезжала дорогу в районе дома 6 «А» на площади Толстого.



