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Появилось видео аварии с участием с участием 14-летней велосипедистки

Появилось видео аварии с участием с участием 14-летней велосипедистки

Появилось видео аварии с участием с участием 14-летней велосипедистки. ДТП снял регистратор проезжавшего мимо автомобиля.

На записи видно, как девушка пересекает дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 41-летняя женщина на «Киа Рио» не остановилась, чтобы дать школьнице проехать. К сожалению, девушка тоже не посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что её пропускают.

В результате велосипедистка получила травмы и была госпитализирована.

Напомним, 24 марта около 13:30 водитель «Киа Рио» сбила девушку, когда она переезжала дорогу в районе дома 6 «А» на площади Толстого.

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