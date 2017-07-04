Появились эксклюзивные подробности увольнения начальника ГУФСИН по Ростовской области



Появились эксклюзивные подробности увольнения начальника ГУФСИН по Ростовской области. Через несколько дней после того, как Сергей Смирнов попытался улететь за границу, был подписан указ президента РФ о его увольнении. Об этом сообщает DonDay.ru.



12 июня сотрудники правоохранительных органов сняли генерал-лейтенанта Сергея Смирнова с рейса Ростов-на-Дону - Тель-Авив. По официальной версии, начальник ГУФСИН по РО хотел отправиться в Израиль для того, чтобы подлечить сердце. Однако следствие предполагает, что генерал-лейтенант не планировал возвращаться на родину. После того как Сергея Смирнова задержали, решением суда он был помещен под домашний арест.



По информации издания, увольнение генерала связано с арестом заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова. Его задержали 11 мая по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей. Он обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В тот же день Сергей Ральников был заключен под стражу. После ареста он начал сотрудничать со следствием и давать показания против руководителей и высокопоставленных чинов ГУФСИН.



Интересно, что на региональном сайте ГУФСИН сразу же после подписания указа об увольнении убрали все данные о Сергее Смирнове.



Если информация о том, что Ральников сотрудничает со следствием, верна, то есть все основания в ближайшее время ожидать отставки в руководстве ГУФСИН.



Сейчас временно исполняющим обязанности начальника ведомства назначен полковник внутренней службы Дмитрий Молоков.