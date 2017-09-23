Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Ростова могут снова отложить



Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Ростова могут снова отложить.



Несмотря на то, что в автобусах уже появились объявления, предупреждающие об изменении цены на проезд с 1 октября, окончательное решение ещё не принято. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. При этом новую дату в мэрии не назвали, добавив, что как только будет принято окончательное решение, будет сделано официальное заявление.



Напомним, что это уже третий перенос сроков повышения стоимости проезда. Ранее поднять цену планировали с 1 августа, затем с 1 сентября и с 1 октября. Первые два раза повышение было отложено из-за необорудованности городских автобусов валидаторами. При том, что одной из причин увеличения цены на проезд была как раз перевод пассажиров на транспортные карты.



Добавим, что стоимость проезда планируется увеличить до 24 рублей за одну поездку при оплате наличными и до 20 рублей при безналичном расчете. Цена поездки в трамваях и троллейбусах не изменится. Сейчас цена проезда в электротранспорте - 17 рублей.