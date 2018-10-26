Жители Подмосковья больше двух месяцев искали пропавшего на Дону кота



Хозяева нашли потерявшегося кота после двух с половиной месяцев поисков. Питомец вернулся домой 30 октября.



Шотландский кот Бай пропал 17 августа на трассе под Ростовом, когда его хозяева попали в ДТП. Семья возвращалась из отпуска в Крыму. На трассе М-4 «Дон» они попали в аварию. После столкновения испугавшийся кот выпрыгнул из машины и убежал. После оформления ДТП хозяева до позднего вечера искали пропавшего Бая.



Приехав домой, в Дубну Московской области, семья сразу разослала объявления во все социальные сети и газеты. Более двух месяцев о коте не было вестей.



На днях хозяевам прислали весточку об их питомце. Одна семья из станицы Грушевской прикармливала кота на улице, но поймать его люди не могли. Они записали кота на видео и отправили по объявлению. Это оказался Бай.



Муж сорвался и поехал из Дубны в Ростовскую область и привез кота домой.



- Бай сразу побежал на свое место в квартире. У нас с супругом в этот день - годовщина свадьбы, и возвращение кота - один из лучших подарков, - пишет счастливая хозяйка.