Потерявший в аварии под Ростовом ногу парень проходит реабилитацию в кругу семьи



Потерявший в аварии под Ростовом ногу парень проходит реабилитацию в кругу семьи. Страшное ДТП произошло 3 октября на трассе неподалеку от поселка Рассвет. «ГАЗель» и КамАЗ столкнулись на дороге. В результате серьезневшие травмы получил 23-летний молодой человек. Впоследствии врачам пришлом ампутировать ему правую ногу по колено, а еще через пару недель, чтобы сохранить вторую конечность, медики отрезали пальцы на левой.



В конце ноября Семен Скирмонт вернулся домой к жене и двоим меленьким детям, которые с нетерпением ждали выздоровления родного человека. Супруга пострадавшего, Светлана, рассказала изданию [b]DonDay.ru[/b] о восстановлении мужа.



Сейчас они живут прежней жизнью, за исключением небольших отличий. Однако молодые люди не замечают этого.



- То, что случилось, - это не большое горе, а просто жизненная ситуация, - поделилась Светлана. - Наверное, я даже благодарна за это судьбе. Мы стали счастливее. Совсем скоро начнем заниматься оформлением инвалидности и протезом. Надеемся, что сможем рассчитывать на помощь государства, поскольку удовольствие это недешевое.



Семен Скирмонт проходит курс лечения во Дворце здоровья в Ростове. Парень уже ходит на костылях. Они вместе с женой воспитывают близнецов, которым вот-вот исполнится год, и радуются жизни, как и раньше, несмотря на невзгоды.

