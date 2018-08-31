Потерявшаяся на день города в Новошахтинске девочка вернулась домой



Потерявшаяся на день города в Новошахтинске девочка вернулась домой. Леру забрала родная мама 1 сентября.



Родной брат Татьяна, матери девочки, рассказал, что девушка объявилась дома спустя несколько дней после праздника. Она сразу же отправилась в Детскую городскую больницу, где несколько дней находилась ее дочь.



Сейчас Лера находится дома, в кругу семьи.



Напомним, малышка потерялась во время празднования Дня города 25 августа в Новошахтинске. Полицейские доставили ее в больницу, где она провела несколько дней. Не смотря на то, что родные пытались забрать Леру домой, врачи не имели права отдавать ее без матери.