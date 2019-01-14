Потерявшая всю семью при взрыве в Шахтах девушка получит 3 млн рублей





18-летняя Ирина Пашутина, потерявшая всю семью при взрыве в Шахтах, получит компенсацию за каждого погибшего родственника. Сумма выплаты составит три миллиона рублей.



Известно, что девушка живёт и учится за границей, поэтому в момент ЧП её не было ни в городе, ни в стране. Как рассказали соседи семьи, Пашутины планировали продать квартиру в Шахтах и уехать жить к младшей дочери. Узнав о трагедии, Ирина сразу прилетела в родной город.



Добавим, что долгое время судьба семьи Пашутиных оставалась неизвестной. Родные и друзья до последнего надеялись на чудо. Но в конце второго дня поисков спасатели нашли тела 46-летних Ольги и Владимира, а позже - и их старшей дочери, 25-летней Татьяны.



Добавим, что семье Лавриковых и Власовых заплатят по одному миллиону рублей.



По словам главы администрации Шахт Андрея Ковалева, семьи пострадавших при взрыве в многоэтажном доме также получат материальную помощь.



Из бюджета Ростовской области будет выделено 790 тысяч рублей на единовременное пособие пострадавшим. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого получат 79 человек, которые уже обратились за помощью.