Потепление и небольшие дожди ожидаются в Ростовской области





Потепление и небольшие дожди с переменной облачностью ожидаются в Ростове со следующей неделе. 27 февраля будут небольшие осадки. Ночью ожидается небольшой мороз, -1 градус. Днем потеплеет до +6.



На протяжении недели в южной столице на улице будет становиться все теплее и теплее. 28 февраля температура воздуха днем достигнет +9 градусов, а 1 марта уже +11 градусов. К концу недели, 3 марта, ожидаются небольшие дожди.



На севере области 27 февраля ночью будет мороз -2 градуса, днем столбик термометра поднимется до +3 градусов. А уже со вторника, 28 февраля, начнется потепление: +6 градусов. 3 марта ожидаются небольшие дожди, но на улице уже будет достаточно тепло: +8 градусов.



На юге области в начале недели тоже ожидается небольшой мороз ночью: -1…-2 градуса. Но дальше погода будет только улучшаться: 28 февраля днем столбик термометра поднимется до +9, а 1 марта до +12. 3 марта ожидается дождь.