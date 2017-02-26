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Потепление и небольшие дожди ожидаются в Ростовской области

Потепление и небольшие дожди ожидаются в Ростовской области

Потепление и небольшие дожди с переменной облачностью ожидаются в Ростове со следующей неделе. 27 февраля будут небольшие осадки. Ночью ожидается небольшой мороз, -1 градус. Днем потеплеет до +6.

На протяжении недели в южной столице на улице будет становиться все теплее и теплее. 28 февраля температура воздуха днем достигнет +9 градусов, а 1 марта уже +11 градусов. К концу недели, 3 марта, ожидаются небольшие дожди.

На севере области 27 февраля ночью будет мороз -2 градуса, днем столбик термометра поднимется до +3 градусов. А уже со вторника, 28 февраля, начнется потепление: +6 градусов. 3 марта ожидаются небольшие дожди, но на улице уже будет достаточно тепло: +8 градусов.

На юге области в начале недели тоже ожидается небольшой мороз ночью: -1…-2 градуса. Но дальше погода будет только улучшаться: 28 февраля днем столбик термометра поднимется до +9, а 1 марта до +12. 3 марта ожидается дождь.

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