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Потенциальная работница украла из кассы магазина в Ростове почти 50 тысяч рублей

Потенциальная работница украла из кассы магазина в Ростове почти 50 тысяч рублей
В Ростове женщина украла из кассы магазина почти 50 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали спустя два месяца после кражи, 14 мая.

57-летняя жительница Ростова пришла в продуктовый магазин устраиваться на работу. Заметив, что одна из продавщиц отвлеклась, она вытащила из кассы 45 тысяч рублей и ушла.
- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Украденные деньги она потратила на личные нужды.

Как выяснилось, ранее ростовчанка уже была судима за изготовление поддельных документов.

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