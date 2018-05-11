Потенциальная работница украла из кассы магазина в Ростове почти 50 тысяч рублей



В Ростове женщина украла из кассы магазина почти 50 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали спустя два месяца после кражи, 14 мая.



57-летняя жительница Ростова пришла в продуктовый магазин устраиваться на работу. Заметив, что одна из продавщиц отвлеклась, она вытащила из кассы 45 тысяч рублей и ушла.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Украденные деньги она потратила на личные нужды.



Как выяснилось, ранее ростовчанка уже была судима за изготовление поддельных документов.