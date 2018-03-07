Построить новый парк в районе Нижне-Гниловской станицы предлагает житель Ростова



Построить новый парк в районе Нижне-Гниловской станицы предлагает житель Ростова. Инициативу на популярном портале опубликовал активист Сергей Толстов.



По мнению мужчины, в Железнодорожном районе не хватает парков. Вечером родителям негде поиграть с детьми, прогуляться или просто подышать воздухом. При этом в данном месте живет много семей.



Удобной территорией для расположения нового парка Сергей считает бывший рынок на площади Рыбака. Он уже не функционирует, а его размеры позволяют построить там парк.