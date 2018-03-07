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Построить новый парк в районе Нижне-Гниловской станицы предлагает житель Ростова

Построить новый парк в районе Нижне-Гниловской станицы предлагает житель Ростова
Построить новый парк в районе Нижне-Гниловской станицы предлагает житель Ростова. Инициативу на популярном портале опубликовал активист Сергей Толстов.

По мнению мужчины, в Железнодорожном районе не хватает парков. Вечером родителям негде поиграть с детьми, прогуляться или просто подышать воздухом. При этом в данном месте живет много семей.

Удобной территорией для расположения нового парка Сергей считает бывший рынок на площади Рыбака. Он уже не функционирует, а его размеры позволяют построить там парк.

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