Пострадавшую во время взрыва газа в Шахтах 2-летнюю девочку выписали из больницы



Пострадавшую во время взрыва газа в Шахтах малышку выписали из больницы. 2-летнюю Аполлинарию отправили домой на амбулаторное лечение.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного минздрава, состояние ребенка – удовлетворительное. Ей была оказана медицинская помощь в полном объеме.



При этом, отец девочки пока остается в больнице. Мужчина продолжает лечение в травматологическом отделении больницы города Шахты. Мать малышки погибла во время взрыва. 31-летнюю Викторию похоронили в Кашарском районе.



Напомним, взрыв в девятиэтажке произошел ранним утром 14 января. Взрывной волной были частично разрушены два этажа. В результате происшествия погибли пять человек.