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Постоялец хостела в Ростове украл деньги у соседки, спрятал их в бутылку и закопал

Постоялец хостела в Ростове украл деньги у соседки, спрятал их в бутылку и закопал
Постоялец одного из хостелов в центре Ростова украл деньги у соседки. Добычу мужчина закопал в землю.

10 октября 43-летний ростовчанин заметил, что девушка выронила кошелёк в коридоре хостела. Мужчина подобрал его, а своему знакомому, который это заметил, сказал, что отдаст находку администратору. Но вместо этого он потратил тысячу рублей, а остальные 12 спрятал в бутылку и закопал неподалеку.
- Подозреваемого в краже задержали 15 октября, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим. Подозреваемый помещен под подписку о невыезде.

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