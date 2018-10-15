Постоялец хостела в Ростове украл деньги у соседки, спрятал их в бутылку и закопал



Постоялец одного из хостелов в центре Ростова украл деньги у соседки. Добычу мужчина закопал в землю.



10 октября 43-летний ростовчанин заметил, что девушка выронила кошелёк в коридоре хостела. Мужчина подобрал его, а своему знакомому, который это заметил, сказал, что отдаст находку администратору. Но вместо этого он потратил тысячу рублей, а остальные 12 спрятал в бутылку и закопал неподалеку.

- Подозреваемого в краже задержали 15 октября, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело.



Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим. Подозреваемый помещен под подписку о невыезде.