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ПосолЧМ-2018 от Ростова Виктория Лопырёва опубликовала эротический снимок

ПосолЧМ-2018 от Ростова Виктория Лопырёва опубликовала эротический снимок

Телеведущая и модель, посол Ростова на ЧМ-2018 Виктория Лопырёва опубликовала очередной эротический снимок.

На фотографии Виктория, что называется, в чём мать родила. Интимные места она прикрывает руками и волосами. Фото знаменитая ростовчанка опубликовала на своей странице в «Инстаграме». За первый же час снимок набрал почти 15 тысяч «лайков» и около сотни комментариев. К нему Виктория Лопырёва оставила подпись «Закройте глаза и представьте солнце».

Самой же Виктории, судя по её загару, представлять солнце не приходится. Отметим, что модель довольно часто балует своих поклонников сексуальными снимками. На фотографиях, которые она публикует в соцсети, уроженка Ростова демонстрирует свою роскошную грудь, ноги и другие прелести.

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