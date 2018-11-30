Последняя рабочая неделя года будет шестидневной



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Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам, что последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной.



Завершающая год суббота запланирована рабочей. Таким образом трудовая неделя продлится с 24 по 29 декабря. Но 30 и 31 декабря будут выходными днями, а новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно.



В соответствии с постановлением правительства России в 2019 году два выходных дня переносятся. Так, 5 января (суббота) переходит на 2 мая, а 6 января (воскресенье) - на 3 мая.