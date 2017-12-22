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Последняя неделя 2017 года в Ростове будет тёплой

Последняя неделя 2017 года в Ростове будет тёплой
Фото: Region03.ru
В последнюю неделю года в Ростове сохранится плюсовая температура.

По информации Гидрометцентра России, в понедельник, 25 декабря, в донской столице будет +6. Возможен дождь со снегом. Вероятность осадков составляет 98%. Во вторник станет теплее ещё на один градус.

А в среду прогнозируется самый тёплый день недели. В Ростове столбики термометров поднимутся до +10. С четверга температура начнёт снижаться до +8, в пятницу - до +6.

Новый год ростовчанам, скорее всего, придётся встречать под дождём. Синоптики прогнозируют осадки в субботу и в воскресенье при температуре +5…+4.

Минусовой температуры не ожидается в эти дни даже в северных районах области. Последние выходные года практически на всей территории области будут дождливыми.

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