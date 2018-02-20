Последние зимние выходные обещают быть снежными и холодными в Ростове





По информации ростовского Гидрометцентра, в последние выходные уходящей зимы ударит мороз, и пойдёт снег. В дневные часы столбики термометров будут показывать отметку ниже нуля.



Так, 23 февраля, в пятницу, в Ростове ожидается небольшой снег. Температура ночью упадет до -5 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке -3 градуса. Ветер северо-восточный, до 6 метров в секунду.



В субботу, 24 февраля, будет облачно, а вероятность выпадения осадков составит 66%. Температура ночью опустится до -8 градусов, днём - до -5. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду.



25 февраля станет самым холодным днём выходных. Мороз усилится до -11 градусов ночью и до -7 градусов днём. Также прогнозируется снег.



На территории Ростовской области также ожидается мороз и снег. Похоже, что зима решила под занавес наверстать упущенное. Если верить долгосрочному прогнозу, то потеплеет только в первых числах марта.