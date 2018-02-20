Авторизация

Регистрация


  • USD 56.65
  • EUR 69.81
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Последние зимние выходные обещают быть снежными и холодными в Ростове

Последние зимние выходные обещают быть снежными и холодными в Ростове

По информации ростовского Гидрометцентра, в последние выходные уходящей зимы ударит мороз, и пойдёт снег. В дневные часы столбики термометров будут показывать отметку ниже нуля.

Так, 23 февраля, в пятницу, в Ростове ожидается небольшой снег. Температура ночью упадет до -5 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке -3 градуса. Ветер северо-восточный, до 6 метров в секунду.

В субботу, 24 февраля, будет облачно, а вероятность выпадения осадков составит 66%. Температура ночью опустится до -8 градусов, днём - до -5. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду.

25 февраля станет самым холодным днём выходных. Мороз усилится до -11 градусов ночью и до -7 градусов днём. Также прогнозируется снег.

На территории Ростовской области также ожидается мороз и снег. Похоже, что зима решила под занавес наверстать упущенное. Если верить долгосрочному прогнозу, то потеплеет только в первых числах марта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.