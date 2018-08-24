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Последние дни лета на Дону будут жаркими и солнечными

Последние дни лета на Дону будут жаркими и солнечными

В Ростовской области последние дни лета порадуют жаркой и солнечной погодой.

В эти дни температура зафиксируется на уровне +30…+33 градуса. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +22 градусов. До конца недели синоптики обещают солнечную, практически безветренную погоду.

В первые дни сентября погода не изменится. Выходные также обещают быть ясными и тёплыми. В субботу в Ростове днём - до +33 градусов, ночью - до +22. В воскресенье в донской столице будет на пару градусов прохладнее – до +31.

В Ростовской области в эти дни -переменная облачность, без осадков, небольшой ветер, температура ночью +14…+19 градусов, по северу и востоку - до +7 градусов, днём - до +30…+35 градусов.

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