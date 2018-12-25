Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Последние дни года на Дону будут снежными и слегка морозными

Последние дни года на Дону будут снежными и слегка морозными
Фото: Goodfon.ru

В Ростовской области в последние дни года погода будет носить неустойчивый характер. Об этом 27 декабря Rostov.ru рассказали в Ростовском гидрометцентре.

До конца декабря практически на всей территории региона прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, на юге области – с дождём.
- На Дону сохранится преобладание фона пониженного атмосферного давления. Регион окажется в зоне прохождения атмосферного фронта с волнами, - рассказали в гидрометцентре.

Днём в разных районах Ростовской области от 0 до -7 градусов, ночью - до -9 градусов. В крайних северных районах ночью температура может опускаться до -15…-18 градусов. На юге региона днём - немного выше нуля.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.