Последние дни года на Дону будут снежными и слегка морозными



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В Ростовской области в последние дни года погода будет носить неустойчивый характер. Об этом 27 декабря Rostov.ru рассказали в Ростовском гидрометцентре.



До конца декабря практически на всей территории региона прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, на юге области – с дождём.

- На Дону сохранится преобладание фона пониженного атмосферного давления. Регион окажется в зоне прохождения атмосферного фронта с волнами, - рассказали в гидрометцентре.



Днём в разных районах Ростовской области от 0 до -7 градусов, ночью - до -9 градусов. В крайних северных районах ночью температура может опускаться до -15…-18 градусов. На юге региона днём - немного выше нуля.