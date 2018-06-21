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После матча на «Ростов Арене» капитан сборной Южной Кореи расплакался в раздевалке

После матча на «Ростов Арене» капитан сборной Южной Кореи расплакался в раздевалке
После матча на «Ростов Арене» капитан сборной Южной Кореи расплакался в раздевалке. 23 июня азиатская команда проиграла Мексике со счетом 2:1.

После проигрыша в донской столице сборной Южной Кореи оказался закрыт выход из группы. Даже победа в третьем матче не подарит возможности дальнейшего выхода.

После игры в раздевалке капитан сборной Южной Кореи Ки Сон Ен расплакался на глазах тренеров, всей команды и журналистов.

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