После матча на «Ростов Арене» капитан сборной Южной Кореи расплакался в раздевалке
После матча на «Ростов Арене» капитан сборной Южной Кореи расплакался в раздевалке. 23 июня азиатская команда проиграла Мексике со счетом 2:1.
После проигрыша в донской столице сборной Южной Кореи оказался закрыт выход из группы. Даже победа в третьем матче не подарит возможности дальнейшего выхода.
После игры в раздевалке капитан сборной Южной Кореи Ки Сон Ен расплакался на глазах тренеров, всей команды и журналистов.