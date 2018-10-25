После матча между «Ростовом» и «Анжи» для болельщиков будут ходить шаттлы по двум маршрутам



После матча между «Ростовом» и «Анжи» для болельщиков будут ходить шаттлы по двум маршрутам. Автобусы от «Ростов Арены» будут курсировать 27 октября с 20:30 до 22:30.



Сообщается, что маршрут S-1 проследует от подземного перехода с западной стороны в сторону площади Гагарина. По пути автобус сделает остановку на Большой Садовой и Максима Горького.



Второй маршрут, S-2, начнет движение от восточного проезда стадиона. Автобус проследует до площади Октябрьской. Остановки планируются на улицах 40-летия Победы, Вересаева и проспекте Шолохова.