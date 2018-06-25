После матча Исландия – Хорватия в десятки гостиниц Ростова поступили сообщения о заминировании





В Ростове поздно вечером 26 июня были эвакуированы десятки гостиниц. Сразу после матча Исландия – Хорватия неизвестный позвонил по меньшей мере в десяток гостиниц и сообщил о заминировании.



Посетителей спешно эвакуировали. В помещения они смогли вернуться только после того, как взрывотехники и кинологи с собаками все проверили. В числе других ожидать возможности вернуться в номера пришлось и постояльцам гостиницы «Рэдиссон». Однако в момент сообщения об угрозе взрыва в отеле практически никого не было. Большинство постояльцев – члены судейской коллегии и представители ФИФА, которые в этот момент еще не вернулись после игры.

- 26 июня в полицию поступил ряд звонков о заминировании объектов в Ростове-на-Дону и Аксае, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время все объекты работают в штатном режиме.



В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность звонившего. Если лжетеррориста удастся найти, ему грозит уголовная ответственность.