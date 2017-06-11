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После дождя на переулке Семашко в Ростове размыло дорогу

После дождя на переулке Семашко в Ростове размыло дорогу
В Ростове после дождя на переулке Семашко размыло дорогу. Днём 14 июня бурные потоки воды смывали песок и щебень вниз к городской набережной.

После дождя на переулке Семашко в Ростове размыло дорогу

Причиной потока стал не просто дождь, а канализация на пересечении улицы Тургеневской и Соборного переулка, которая забилась песком. Зловонные потоки потекли вниз к улице Береговой. Автомобилисты с трудом могли преодолеть данный участок дороги.

После дождя на переулке Семашко в Ростове размыло дорогу

Отметим, что в настоящее время на переулке Семашко ведётся ремонт. Рабочие уже установили бордюры и уложили тротуарную плитку на участке от улицы Донской до Ульяновской. В ближайшее время начнётся реконструкция дорожного покрытия.

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