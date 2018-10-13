Порядка 750 тыс. руб. потратят на травлю грызунов на ростовских кладбищах





В Ростове потратят около 750 тыс. руб. на борьбу с грызунами, обитающими на городских кладбищах. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.



Всего на площадке размещено шесть контрактов. Суммарная максимальная стоимость составила 741 233 рубля. Средства на эти цели выделят из городского бюджета.



По контракту, подрядчик должен потравить грызунов на Левенцовском, Пролетарском, Еврейско-Татарском, Братском, Александровском и Нижне-Гниловском кладбищах. Перед этим исполнитель проведет анализ, после чего обработает территории погостов специальными препаратами. Кроме того, подрядчик должен будет вывезти мертвых грызунов.



В «Службе городских кладбищ» пояснили, что процедура травли грызунов на кладбищах проводится ежегодно.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 октября. Победитель определится через три дня. Работы необходимо выполнить до 30 ноября.