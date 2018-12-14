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Портрет ростовчанки Ирины Аллегровой напишет художник Никас Сафронов

Портрет ростовчанки Ирины Аллегровой напишет художник Никас Сафронов
Известный художник Никас Сафронов написал на страничке в соцсети, что хочет создать портрет Ирины Аллегровой. Он выложил фотографию, где они запечатлены вдвоём дома у артиста. Рядом с ними стоит мольберт с карандашным наброском портрета певицы.

- Удивительная женщина, невероятно красивая и притягательная - буду писать ее портрет, - отметил Сафронов.

Фанаты Ирины Аллегровой стали бурно обсуждать эту новость. Все они активно поддерживают идею художника.

- Мне нравится Аллегрова. Она очень красивая и с сильной энергетикой. Портрет получается шикарный, - написала одна из поклонниц.

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