Портрет ростовчанки Ирины Аллегровой напишет художник Никас Сафронов



Известный художник Никас Сафронов написал на страничке в соцсети, что хочет создать портрет Ирины Аллегровой. Он выложил фотографию, где они запечатлены вдвоём дома у артиста. Рядом с ними стоит мольберт с карандашным наброском портрета певицы.



- Удивительная женщина, невероятно красивая и притягательная - буду писать ее портрет, - отметил Сафронов.



Фанаты Ирины Аллегровой стали бурно обсуждать эту новость. Все они активно поддерживают идею художника.



- Мне нравится Аллегрова. Она очень красивая и с сильной энергетикой. Портрет получается шикарный, - написала одна из поклонниц.