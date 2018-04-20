Популяризация ЧМ-2018 обойдется Ростову более чем в 1,5 млн рублей



Популяризация чемпионата мира по футболу-2018 обойдется Ростову более чем в 1,5 миллиона рублей. Дирекция по подготовке мундиаля опубликовала на сайте госзакупок два аукциона. Ведомство ищет подрядчиков, которые организуют для жителей и гостей донской столицы мероприятия, посвященные предстоящему ЧМ-2018.



Так, в документах указано, что за полмиллиона рублей к 1 мая исполнитель должен организовать тематическую интерактивную площадку на Театральной площади. Подрядчику нужно установить тентовую конструкцию, обустроить фотозону и провести развлекательную программу.



Оставшиеся 1 182 133 рубля потратят на аналогичные мероприятия, организованные перед стартом мундиаля. Стоит отметить, что на подготовку футбольного мероприятия в Ростове-на-Дону выделили порядка 90 миллиардов рублей. Значительная часть денег ушла на строительство «Ростов Арены» (почти 19 миллиардов рублей) и возведение аэропорта Платов (47 миллиардов).