Попавший в Ростове под колеса иномарки известный блогер вышел из больницы



Попавший в Ростове-на-Дону под колеса иномарки известный блогер вышел из больницы. Марк Корашвили перенес операцию и уже идет на поправку. Жизни молодого человека ничего не угрожает.



«Марку делали 5-ти часовую операцию под общим наркозом. Благо, что он живой», - написал один из товарищей ростовчанина.



Меж тем, 30 декабря сам блогер опубликовал пост из которого понятно, что он улетает в другой город.



Напомним, авария, в которой пострадал парень случилась 20 декабря на улице Зорге, недалеко от ТЦ «Талер».

