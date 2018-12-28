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Попавший в Ростове под колеса иномарки известный блогер вышел из больницы

Попавший в Ростове под колеса иномарки известный блогер вышел из больницы
Попавший в Ростове-на-Дону под колеса иномарки известный блогер вышел из больницы. Марк Корашвили перенес операцию и уже идет на поправку. Жизни молодого человека ничего не угрожает.

«Марку делали 5-ти часовую операцию под общим наркозом. Благо, что он живой», - написал один из товарищей ростовчанина.

Меж тем, 30 декабря сам блогер опубликовал пост из которого понятно, что он улетает в другой город.

Напомним, авария, в которой пострадал парень случилась 20 декабря на улице Зорге, недалеко от ТЦ «Талер».
Попавший в Ростове под колеса иномарки известный блогер вышел из больницы

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