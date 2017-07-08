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Попавший в плен в Украине Виктор Агеев признался, что служил в воинской части в Новочеркасске

Попавший в плен в Украине Виктор Агеев признался, что служил в воинской части в Новочеркасске

Попавший в плен в Украине Виктор Агеев признался, что служил в воинской части в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом 22-летний военнослужащий сообщил украинскому каналу ТСН.

Как рассказал молодой человек, в марте 2017 года он приехал в часть 65246 города Новочеркасска. Там он пробыл четыре дня, подписал контракт и отправился воевать на Донбасс. По словам Виктора Агеева, в Луганскую область его отправили вместе с сослуживцем Александром Щербой.
– Я не задавал никаких вопросов. Деньги платят и хорошо. Служба есть служба, - пояснил Виктор.

Стоит отметить, что ранее в министерстве обороны России утверждали, что молодой человек никогда не проходил службу по контракту. Как сообщает ведомство, 22-летний Виктор Агеев проходил срочную службу в вооруженных силах, а в мае 2016 года уволился в запас.

Сам Виктор и его мать утверждают обратное.
- Сын уехал служить по контракту в середине марта в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил, с периодичностью раз в неделю. Виктор не раз говорил, что доволен службой и расторгать контракт не собирается, - рассказала Валентина Агеева.

Ранее сообщалось, что 24 июня Виктор Агеев попал в плен после боя в районе села Желобок. Известно, что молодой человек в 2015-2016 годах служил по призыву в части в Новочеркасске. По окончанию службы, парень решил продолжить военную карьеру и заключил контракт.

Попавший в плен в Украине Виктор Агеев признался, что служил в воинской части в Новочеркасске

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