Попавший в плен в Украине Виктор Агеев признался, что служил в воинской части в Новочеркасске





Попавший в плен в Украине Виктор Агеев признался, что служил в воинской части в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом 22-летний военнослужащий сообщил украинскому каналу ТСН.



Как рассказал молодой человек, в марте 2017 года он приехал в часть 65246 города Новочеркасска. Там он пробыл четыре дня, подписал контракт и отправился воевать на Донбасс. По словам Виктора Агеева, в Луганскую область его отправили вместе с сослуживцем Александром Щербой.

– Я не задавал никаких вопросов. Деньги платят и хорошо. Служба есть служба, - пояснил Виктор.



Стоит отметить, что ранее в министерстве обороны России утверждали, что молодой человек никогда не проходил службу по контракту. Как сообщает ведомство, 22-летний Виктор Агеев проходил срочную службу в вооруженных силах, а в мае 2016 года уволился в запас.



Сам Виктор и его мать утверждают обратное.

- Сын уехал служить по контракту в середине марта в одну из частей Ростовской области. Оттуда он несколько раз звонил, с периодичностью раз в неделю. Виктор не раз говорил, что доволен службой и расторгать контракт не собирается, - рассказала Валентина Агеева.



Ранее сообщалось, что 24 июня Виктор Агеев попал в плен после боя в районе села Желобок. Известно, что молодой человек в 2015-2016 годах служил по призыву в части в Новочеркасске. По окончанию службы, парень решил продолжить военную карьеру и заключил контракт.



