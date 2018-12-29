Помойку и приют для собак устроила из своей квартиры жительница Таганрога



Жительница Таганрога устроила из своей квартиры настоящую помойку и приют для собак. При этом сама хозяйка предпочитает жить на даче, в то время как ее соседи изнывают от смердящего запаха.



В последнее время зловонная квартира стала представлять настоящую угрозу для жильцов дома. 3 января там произошло возгорание. К счастью, пожарные быстро приехали, выломали дверь и потушили огонь, который успел распространиться на площадь четыре квадратных метра. Подобное происшествие случалось два года назад. В ночь на 1 января 2017 года жителей подъезда эвакуировали прямо из-за праздничных столов.

- Эта квартира – беда для жителей дома. Собственница живет на даче. На уговоры навести порядок и выпустить собак реагирует, мягко говоря, неспокойно, - рассказали таганрожцы. – Живем, как на пороховой бочке…



Таганрожцы уже написали заявление в полицию. После праздничных выходных жильцы дома собираются обратиться в Роспотребнадзор и муниципальную инспекцию.



