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Помойку и приют для собак устроила из своей квартиры жительница Таганрога

Помойку и приют для собак устроила из своей квартиры жительница Таганрога
Жительница Таганрога устроила из своей квартиры настоящую помойку и приют для собак. При этом сама хозяйка предпочитает жить на даче, в то время как ее соседи изнывают от смердящего запаха.

В последнее время зловонная квартира стала представлять настоящую угрозу для жильцов дома. 3 января там произошло возгорание. К счастью, пожарные быстро приехали, выломали дверь и потушили огонь, который успел распространиться на площадь четыре квадратных метра. Подобное происшествие случалось два года назад. В ночь на 1 января 2017 года жителей подъезда эвакуировали прямо из-за праздничных столов.
- Эта квартира – беда для жителей дома. Собственница живет на даче. На уговоры навести порядок и выпустить собак реагирует, мягко говоря, неспокойно, - рассказали таганрожцы. – Живем, как на пороховой бочке…

Таганрожцы уже написали заявление в полицию. После праздничных выходных жильцы дома собираются обратиться в Роспотребнадзор и муниципальную инспекцию.

Помойку и приют для собак устроила из своей квартиры жительница ТаганрогаПомойку и приют для собак устроила из своей квартиры жительница ТаганрогаПомойку и приют для собак устроила из своей квартиры жительница ТаганрогаПомойку и приют для собак устроила из своей квартиры жительница Таганрога

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