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Полутораметровую авиационную бомбу нашли в Ростовской области

Полутораметровую авиационную бомбу нашли в Ростовской области
Фото - ДПЧС Ростовской области

В Ростовской области нашли полутораметровую авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет обнаружили в городе Каменске-Шахтинском в 500 метрах от дома № 15 по переулку 8-го Марта.

Местные жители сообщили об опасной находке в единую дежурно-диспетчерскую службу 4 декабря в 11:30.
- Место обнаружения взято под охрану, выставлено оцепление, - сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. – Направлена заявка в военный комиссариат Каменска-Шахтинского на вывоз и уничтожение авиационной бомбы.

Как добавили в ведомстве, в ближайшее время боеприпас будет вывезен и обезврежен.

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