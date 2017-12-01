Полутораметровую авиационную бомбу нашли в Ростовской области



Фото - ДПЧС Ростовской области



В Ростовской области нашли полутораметровую авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.



Взрывоопасный предмет обнаружили в городе Каменске-Шахтинском в 500 метрах от дома № 15 по переулку 8-го Марта.



Местные жители сообщили об опасной находке в единую дежурно-диспетчерскую службу 4 декабря в 11:30.

- Место обнаружения взято под охрану, выставлено оцепление, - сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. – Направлена заявка в военный комиссариат Каменска-Шахтинского на вывоз и уничтожение авиационной бомбы.



Как добавили в ведомстве, в ближайшее время боеприпас будет вывезен и обезврежен.