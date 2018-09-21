Авторизация

Регистрация


  • USD 66.16
  • EUR 77.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Полмиллиона рублей потратят в Ростове на памятный знак городу-побратиму

Полмиллиона рублей потратят в Ростове на памятный знак городу-побратиму

Памятный знак китайского города Яньтай установят в Ростове. Композиция городу-побратиму появится в парке «Дружба» в Северном жилом массиве.

На изготовление и установку знака-медальона из городского бюджета выделят почти полмиллиона рублей. В настоящее время управление благоустройства Ворошиловского района Ростова ищет подрядчика, который выполнит работы. Максимальная цена контракта - 429 169 рублей.

Согласно техническому заданию чугунный памятный знак диаметром 128 сантиметров и шириной 5 сантиметров будет расположен на бетонном основании. На медальон нанесут герб китайского города Яньтай. Памятный знак установят не ранее 10 октября.


Добавим, Яньтай – это город-порт, расположенный в восточной провинции Китая - Шандунь. В нём проживают более шести миллионов человек. Яньтай стал побратимом Ростова-на-Дону 22 июня 2017 года.

Знаки городам-побратимам по традиции в Ростове устанавливают в парке «Дружба», который был открыт в 2004 году. На его территории уже есть знаки в честь заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Ростовом-на-Дону и городами Ереван (Армения), Каяни (Финляндия), Плевен (Болгария), Волос (Греция), Гера (Германия), Одесса (Украина) и Глазго (Великобритания).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.