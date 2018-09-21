Полмиллиона рублей потратят в Ростове на памятный знак городу-побратиму





Памятный знак китайского города Яньтай установят в Ростове. Композиция городу-побратиму появится в парке «Дружба» в Северном жилом массиве.



На изготовление и установку знака-медальона из городского бюджета выделят почти полмиллиона рублей. В настоящее время управление благоустройства Ворошиловского района Ростова ищет подрядчика, который выполнит работы. Максимальная цена контракта - 429 169 рублей.



Согласно техническому заданию чугунный памятный знак диаметром 128 сантиметров и шириной 5 сантиметров будет расположен на бетонном основании. На медальон нанесут герб китайского города Яньтай. Памятный знак установят не ранее 10 октября.





Добавим, Яньтай – это город-порт, расположенный в восточной провинции Китая - Шандунь. В нём проживают более шести миллионов человек. Яньтай стал побратимом Ростова-на-Дону 22 июня 2017 года.



Знаки городам-побратимам по традиции в Ростове устанавливают в парке «Дружба», который был открыт в 2004 году. На его территории уже есть знаки в честь заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Ростовом-на-Дону и городами Ереван (Армения), Каяни (Финляндия), Плевен (Болгария), Волос (Греция), Гера (Германия), Одесса (Украина) и Глазго (Великобритания).