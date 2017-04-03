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Полмиллиона рублей потратят на фейерверк в честь Дня Победы в Ростове

Полмиллиона рублей потратят на фейерверк в честь Дня Победы в Ростове

Полмиллиона рублей потратят на фейерверк в честь Дня Победы на Театральной площади Ростова. Деньги выделят из городского бюджета. Подрядчика через сайт госзакупок ищет городское управление культуры.

По плану, салют начнется 9 мая в 22:00 и продлится не менее девяти минут. В небо будет запущено около тысячи залпов. В техзадании сказано, что над площадью должны раскинутся «серебряные хвосты, переходящие в серебряные пальмы с красными пионами», «серебряная хризантема с красной серединой», «хризантемы белые с переходом в красные, желтые, зеленые звезды», и даже «серебряная мерцающая мина, золотая ива с красными звездами».

Если заряд не сработает, исполнитель должен будет обеспечить вывоз и утилизацию материала.

Как ранее писал Rostov.ru, на праздничный концерт городское управление выделило около 400 тыс. руб.

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