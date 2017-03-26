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Полиция пришла с масштабными обысками в ростовский филиал «Россельхозбанка»

Полиция пришла с масштабными обысками в ростовский филиал «Россельхозбанка»

Пять высокопоставленных сотрудников банка подозреваются в незаконной выдаче кредитов на 200 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в головной офис крупного государственного еще 22 марта. При этом, их сопровождали ОМОНовцы. Во время обыска, длившегося около восьми часов, были изъяты десятки килограммов документов.

Однако, только шесть дней спустя факт обыска был предан огласке. О нем стало известно из коротких официальных сообщений правоохранительных структур. Причем, название банка не звучало ни в одном из них.

Следствие подозревает, что несколько высокопоставленных сотрудников банка подделали документы, что бы выдать фирмам однодневкам кредитов на общую сумму примерно в 200 миллионов рублей.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.

«Россельхозбанк» является одним из крупных государственных банков. Его главная задача – кредитование предприятий сельскохозяйственной отрасли. Директором ростовского филиала банка является депутат Законодательного собрания Ростовской области от «Единой России» Игорь Пятигорец.

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