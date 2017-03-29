Полицейского-взяточника, скрывавшегося от правосудия, посадили на пять лет





Полицейского-взяточника из Каменского района, скрывавшегося от правосудия, посадили на пять лет. Начальника местного ОМВД Александра Гусарова обвиняли по статьям «Получение взятки», «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», «Побег из-под стражи».



Как выяснилось, на руководителя одного из районных предприятий было возбуждено уголовное дело. Он дал Гусарову взятку 30 тыс. руб. За это полицейский не стал проводить проверку в его фирме.



Затем начальник ОМВД предложил «отмазать» предпринимателя, и попросил за это полтора миллиона рублей. При этом полицейский не мог никаким образом повлиять на результаты следствия. Но денег злоумышленник так и не получил. Руководитель фирмы заявил на него в правоохранительные органы.

- Гусарова задержали, но он сбежал из-под стражи и был объявлен в федеральный розыск,- рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.- Через некоторое время его нашли и задержали. Дело направили в суд.



Бывшего полицейского приговорили к пяти годам тюрьмы и 1,2 млн. руб. штрафа. Кроме того, его лишили звания. Работать на государственных должностях Гусаров также больше не сможет.