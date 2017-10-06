Полицейский, устроивший пьяное ДТП с погибшей, будет уволен из органов



Сотрудник полиции, устроивший пьяное ДТП, в результате которого погибла 24-летняя девушка, будет уволен из органов.



Авария произошла в Шахтах на трассе «Центр-поселок Артем» 7 октября. 30-летний сотрудник ГИБДД в неслужебное время на своём «Опель Астра» выехал на встречную полосу и врезался в такси «Шевроле Ланос». В результате ДТП водители иномарок и 33-летний пассажир такси были госпитализированы. 24-летняя пассажирка «Опеля» от полученных травм скончалась в больнице. В момент аварии полицейский был пьян.

- Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».