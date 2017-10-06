Авторизация

Регистрация


  • USD 57.76
  • EUR 67.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

Полицейский, устроивший пьяное ДТП с погибшей, будет уволен из органов

Полицейский, устроивший пьяное ДТП с погибшей, будет уволен из органов
Сотрудник полиции, устроивший пьяное ДТП, в результате которого погибла 24-летняя девушка, будет уволен из органов.

Авария произошла в Шахтах на трассе «Центр-поселок Артем» 7 октября. 30-летний сотрудник ГИБДД в неслужебное время на своём «Опель Астра» выехал на встречную полосу и врезался в такси «Шевроле Ланос». В результате ДТП водители иномарок и 33-летний пассажир такси были госпитализированы. 24-летняя пассажирка «Опеля» от полученных травм скончалась в больнице. В момент аварии полицейский был пьян.
- Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.