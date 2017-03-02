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Полицейский нелегально торговал красной и черной икрой в Ростове

Полицейский нелегально торговал красной и черной икрой в Ростове

Сотрудник управления по транспорту МВД России торговал контрафактной красной и черной икрой в Ростове-на-Дону. Уголовное дело возбудили 27 февраля.
- По версии следствия, в мае и июне 2016 года сотрудник УТ МВД России по СКФО, находясь в Ростове-на-Дону, сбыл икру форелевую общим весом пять килограммов и икру амурского осетра весом 500 грамм,- рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.- За продажу он выручил около 35 тыс. руб.

По словам источника Rostov. ru, сейчас сотрудники правоохранительных органов принимают комплекс мер, чтобы определить, откуда злоумышленнику поступала икра. Сам полицейский будет допрошен в качестве подозреваемого 3 марта.

Реализованную полицейским икру признали опасной для здоровья человека. Кроме того, амурский осетр занесен в Красную книгу России и его икра запрещена к продаже.

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