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Полицейский из Ростова уговорил мужчину не прыгать с крыши девятиэтажки

Полицейский из Ростова уговорил мужчину не прыгать с крыши девятиэтажки

Полицейский из Ростова-на-Дону уговорил 30-летнего мужчину не прыгать с крыши девятиэтажки. Мужчина собрался свести счеты с жизнью из-за проблем с деньгами.

Майор полиции Григорий Ткачев приехал на вызов местных жителей около полуночи. Сотрудник полиции забрался к отчаявшемуся горожанина и начал с ним доверительный разговор. Григорий поговорил с ним о семье, успокоил его, отвлек от плохих мыслей. Полицейский сказал, что близкие мужчину очень нуждаются в заботе и внимании. Молодой человек прислушался к словам и отошел от карниза.
- Медлить было нельзя, человек, зациклившийся на негативных эмоциях, мог в любой момент шагнуть с карниза и погибнуть, - рассказал Григорий Ткачев.

Воспользовавшись моментом, когда мужчина задумался, полицейский схватил его за руку и оттащил от края крыши на безопасное расстояние. Сейчас спасенный уже успел найти работу и поправить свое материально положение.

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