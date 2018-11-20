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Полицейские оцепили автовокзал в Батайске во время учений

Полицейские оцепили автовокзал в Батайске во время учений
Фото: «Батайское время»
Утром 22 ноября привычная жизнь небольшого городка была нарушена. В центре города полицейские перекрыли подъезды к автовокзалу. Заблокированными оказались подъезды к улицам Крупской и Кирова, переулку Книжному.

Люди в форме останавливали автобусы, следовавшие в направлении вокзала, и высаживали пассажиров.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что причиной переполоха стали учения. В связи с этим территория вокруг автовокзала была оцеплена.

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