Полицейские оцепили автовокзал в Батайске во время учений



Фото: «Батайское время»

Утром 22 ноября привычная жизнь небольшого городка была нарушена. В центре города полицейские перекрыли подъезды к автовокзалу. Заблокированными оказались подъезды к улицам Крупской и Кирова, переулку Книжному.



Люди в форме останавливали автобусы, следовавшие в направлении вокзала, и высаживали пассажиров.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что причиной переполоха стали учения. В связи с этим территория вокруг автовокзала была оцеплена.