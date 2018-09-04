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Поле конопли уничтожили в Новочеркасске

Поле конопли уничтожили в Новочеркасске

В Новочеркасске уничтожили поле дикорастущей конопли. Плантацию наркосодержащего растения обнаружили на территории очистных сооружений Новочеркасского электровозостроительного завода.
- Отдел по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками НЭВЗа уничтожил самый большой в Новочеркасске очаг произрастания наркосодержащего растения, - рассказали в администрации Новочеркасска.

5 сентября здесь скосили несколько тонн травы на площади около 2500 квадратных метров.

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