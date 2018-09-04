Поле конопли уничтожили в Новочеркасске
В Новочеркасске уничтожили поле дикорастущей конопли. Плантацию наркосодержащего растения обнаружили на территории очистных сооружений Новочеркасского электровозостроительного завода.
- Отдел по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками НЭВЗа уничтожил самый большой в Новочеркасске очаг произрастания наркосодержащего растения, - рассказали в администрации Новочеркасска.
5 сентября здесь скосили несколько тонн травы на площади около 2500 квадратных метров.