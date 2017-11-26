Поклонники из Ростова осыпали цветами Ольгу Бузову



Поклонники из Ростова осыпали цветами Ольгу Бузову, впервые выступившую на концерте в донской столице.



Певица вышла на ростовскую сцену 27 ноября. Фанаты знаменитости подарили ей множество букетов, которые едва уместились в гримёрке звезды. Девушка поблагодарила зрителей за теплый прием.

«Ростов-на-Дону, спасибо! Столько цветов ещё не было... я чувствовала себя, как дома. Было так уютно, спокойно и хорошо. Вы — лучшие! Сегодня особенный день. Спасибо, что первые меня поздравили с премьерой», - поделилась Ольга в своем блоге.



Видео выступления певица опубликовала в «Инстраграме». Видно, что публика с энтузиазмом подпевает артистке, исполняющей свой новый хит.



