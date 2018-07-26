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Показательное задержание контрабандистов на воде пройдёт в Таганроге в честь Дня ВМФ

Показательное задержание контрабандистов на воде пройдёт в Таганроге в честь Дня ВМФ

Праздничная программа запланирована в Таганроге на 29 июля. В городе пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВМФ России.

Праздничный день начнётся с торжественного митинга в 9 утра. Затем морские пограничники продемонстрируют гостям показательное задержание контрабандистов на пограничных катерах и с применением наземных технических средств. Также катера покажут маневрирование.

В 10 часов состоится парад катеров, а после обряд их освещения. Праздник продолжится концертом.

Все мероприятия будут проходить на территории яхт-клуба. Вход свободный.

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