Показательное задержание контрабандистов на воде пройдёт в Таганроге в честь Дня ВМФ





Праздничная программа запланирована в Таганроге на 29 июля. В городе пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВМФ России.



Праздничный день начнётся с торжественного митинга в 9 утра. Затем морские пограничники продемонстрируют гостям показательное задержание контрабандистов на пограничных катерах и с применением наземных технических средств. Также катера покажут маневрирование.



В 10 часов состоится парад катеров, а после обряд их освещения. Праздник продолжится концертом.



Все мероприятия будут проходить на территории яхт-клуба. Вход свободный.