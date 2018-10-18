Показ фильма «Собибор» об офицере из Ростова прошел в Вашингтоне



В российском культурном центре в Вашингтоне прошел показ фильма «Собибор» об офицере из Ростова-на-Дону. Демонстрацию кинокартины приурочили к 75-й годовщине восстания в нацистском лагере, которое возглавил донской солдат Александр Печерский.



Ранее в США показывали фильм лишь однажды – в посольстве России. В этот раз, на киносеансе в культурном центре случился аншлаг. Фильм демонстрировали с английскими субтитрами, так как среди присутствующих было много американцев.



Отметим, «Собибор» снял Константин Хабенский по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». В ней рассказывается о восстании заключенных нацистского лагеря во главе с офицером из донской столицы Александром Печерским.