Поисковые отряды обнаружили более 150 погибших воинов времен ВОВ



Сегодня на приграничной территории Ростовской области поисковые отряды ведут раскопки на местах боев Великой Отечественной Войны. В рамках проекта «Вахта памяти-2018» на базе 150 мотострелковой дивизии был создан сводный поисковой отряд. Его численность составляет чуть больше 100 человек. Бойцы с апреля ведут поиск останков бойцов, оружия, личных вещей военнослужащих и бытовой утвари.



Военнослужащим помогают члены клуба «Патриот» - ученики третьей Матвеево-курганской школы.



Места раскопок посетил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Поисковики показали ему найденные трофеи и продемонстрировали оборудование, с помощью которого производится поиск металлических предметов.

- В Ростовской области девять крупных поисковых отрядов. На раскопки приезжают люди со всей России и из-за границы. В этом году они подняли останки 150 погибших воинов. В основном, это без вести пропавшие бойцы. Поиски осуществляются на территории бывшего хутора Круглик, который прекратил свое существование в 1942 году. В этом месте было окружено порядка двух тысяч бойцов красной армии фашистскими войсками, - рассказал журналистам заместитель губернатора Ростовской области.







Как отметил заместитель командира Олег Чумаков, Миус-фронт стал первым рубежом обороны от немецко-фашистских войск. С 1942 по 1943 на этом месте велись ожесточенные бои. Весной 1942 года советские войска предприняли новое наступление, чтобы освободить Таганрог. Потери красноармейцев были огромны — только в первый день штурма около 7 тысяч бойцов погибли. На территории современного лагеря 150 дивизии во время ВОВ был немецко-фашистский госпиталь для оказания помощи раненым.



Военнослужащие расположились в полевом лагере. Каждый день на раскопки они тратят более шести часов.

- Сегодня очень удачный день для нас. В основном, нам попадаются патроны и разорвавшиеся мины, а также части орудий времен ВОВ. А сегодня мы нашли немецкую винтовку. Как правило, оружие всегда подбиралось солдатами для того, чтобы их не брали в руки мирные жители. Две недели назад мы нашли останки медсестры. При ней был медальон, - прокомментировал командир взвода управления первой артиллерийской батареи Николай Семиошин.







В Неклиновском районе на Самбекских высотах строится музей памяти под открытым небом и парк с аллеей славы. Здесь будет выставлена советская и немецкая военная техника. Любой желающий сможет увидеть, как воевали прадеды и деды. Строительство планируется закончить к 2020 году к 75-годовщине победы в Великой Отечественной Войне.



