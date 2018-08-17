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Поисковые отряды обнаружили более 150 погибших воинов времен ВОВ

Поисковые отряды обнаружили более 150 погибших воинов времен ВОВ
Сегодня на приграничной территории Ростовской области поисковые отряды ведут раскопки на местах боев Великой Отечественной Войны. В рамках проекта «Вахта памяти-2018» на базе 150 мотострелковой дивизии был создан сводный поисковой отряд. Его численность составляет чуть больше 100 человек. Бойцы с апреля ведут поиск останков бойцов, оружия, личных вещей военнослужащих и бытовой утвари.

Военнослужащим помогают члены клуба «Патриот» - ученики третьей Матвеево-курганской школы.

Места раскопок посетил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Поисковики показали ему найденные трофеи и продемонстрировали оборудование, с помощью которого производится поиск металлических предметов.
- В Ростовской области девять крупных поисковых отрядов. На раскопки приезжают люди со всей России и из-за границы. В этом году они подняли останки 150 погибших воинов. В основном, это без вести пропавшие бойцы. Поиски осуществляются на территории бывшего хутора Круглик, который прекратил свое существование в 1942 году. В этом месте было окружено порядка двух тысяч бойцов красной армии фашистскими войсками, - рассказал журналистам заместитель губернатора Ростовской области.

Поисковые отряды обнаружили более 150 погибших воинов времен ВОВ

Как отметил заместитель командира Олег Чумаков, Миус-фронт стал первым рубежом обороны от немецко-фашистских войск. С 1942 по 1943 на этом месте велись ожесточенные бои. Весной 1942 года советские войска предприняли новое наступление, чтобы освободить Таганрог. Потери красноармейцев были огромны — только в первый день штурма около 7 тысяч бойцов погибли. На территории современного лагеря 150 дивизии во время ВОВ был немецко-фашистский госпиталь для оказания помощи раненым.

Военнослужащие расположились в полевом лагере. Каждый день на раскопки они тратят более шести часов.
- Сегодня очень удачный день для нас. В основном, нам попадаются патроны и разорвавшиеся мины, а также части орудий времен ВОВ. А сегодня мы нашли немецкую винтовку. Как правило, оружие всегда подбиралось солдатами для того, чтобы их не брали в руки мирные жители. Две недели назад мы нашли останки медсестры. При ней был медальон, - прокомментировал командир взвода управления первой артиллерийской батареи Николай Семиошин.

Поисковые отряды обнаружили более 150 погибших воинов времен ВОВ

В Неклиновском районе на Самбекских высотах строится музей памяти под открытым небом и парк с аллеей славы. Здесь будет выставлена советская и немецкая военная техника. Любой желающий сможет увидеть, как воевали прадеды и деды. Строительство планируется закончить к 2020 году к 75-годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

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