Поисковики нашли танк Т-34 на архивных фото, сделанных в Ростовской области



На архивных кадрах поисковики заметили в Ростовской области танк Т-34. Есть все основания полагать, что боевая машина так и лежит в реке Миус в Куйбышевском районе.



Специалисты из отряда «Миус-фронт» перед началом полевых работ изучали американские архивы. На фотографии, сделанной 20 августа 1943 года, запечатлён повреждённый танк.



- Это танк Т-34. Скорее всего, 17-18 августа он направлялся к броду, чтобы переправиться на другой берег реки. Однако по дороге машину обстреляли, также она могла попасть на мину, – рассказал Андрей Кудряков, руководитель объединения.



По словам поисковика, экипаж машины включал четыре человека. Их судьбы пока остаются загадкой. Скорее всего, они погибли, потому что в другом случае они отремонтировали бы Т-34 и увезли.



Андрей еще не знает, получится ли у них найти танк в реке. Сразу после сражения его не забрали, но это могли сделать в 44-м или 45-м году.



Как только в донской регион придёт хорошая погода, «Миус-фронт» приступит к поискам. Есть даже надежда узнать судьбу его экипажа.