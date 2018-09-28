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К середине недели на Дон придёт похолодание

К середине недели на Дон придёт похолодание
В Ростовскую область в середине новой недели придёт похолодание. Если в понедельник и вторник на Дону средняя температура ещё будет +23…+27 градусов, то к четвергу она опустится до +18. В пятницу прогнозируется +16 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +6…+11. Кроме того, ожидается усиление ветра.

Местами по северу области в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 0…-2 градусов.

Небольшой дождь прогнозируется в четверг. Тепло ещё вернётся в Ростовскую область, но всего лишь на несколько дней.

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