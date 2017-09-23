Похитители 3-летнего малыша из Ростовской области приговорены к колонии



Волгоградские похитители 3-летнего малыша из Ростовской области приговорены к колонии. Семейной паре, укравшей 7 мая Тимура Савицкого огласили приговор. Супруги Павловы признаны виновными в похищении мальчика из Морозовска и убийстве приемного сына по неосторожности.



-47-летняя Наталья получила семь лет в колонии общего режима, ее 48-летний супруг Андрей проведет в тюрьме шесть лет, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.



Напомним, Павловы украли 3-летнего мальчика в Морозовске 7 мая. Супруги хотели заменить малыша умершим приемным сыном, который скончался от ожогов. Чтобы органы опеки не узнали о случившемся горе-родители похоронили ребенка на заднем дворе.