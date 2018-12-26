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Пограничники ЛНР не пускают российские машины с грузом через границу

Пограничники ЛНР не пускают российские машины с грузом через границу

На границе между Россией и Луганской Народной Республикой застряли фуры. По неизвестным причинам пограничники ЛНР отказались пропустить через свою границу грузовики из России.

По словам одного из водителей большегруза с пропаном, вечером в четверг, 27 декабря, он прошёл таможенный контроль на МАПП Донецк в соответствии с утвержденным маршрутом и направился к пункту пропуска сопредельной стороны. Однако пересечь границу ему не удалось.
- Пограничники ЛНР говорят, что у них приказ их руководства не пускать машины, а разворачивать назад, - рассказал мужчина. – То есть власти непризнанной республики сами определяют, кому и как ездить.

Как рассказал источник Rostov.ru, это далеко не первый инцидент на границе ЛНР. Последнее время подобные конфликты случаются довольно часто. Из раза в раз пробиваться через кордон, чтобы доставить грузы в республику, становится все сложнее.

Добавим, что подобные ситуации происходят не только с грузовиками. В прошлом месяце из ЛНР не выпускали автобус с пассажирами. По информации источника, местные власти требовали с перевозчика деньги за возможность курсировать по маршруту. По всей видимости, самопровозглашенные республики перенасыщены людьми у власти, которые далеки от исполнения законов, правил и принятых стандартов.

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