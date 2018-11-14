Погорельцам села Чалтырь собирают деньги для оплаты жилья



В селе Чалтырь люди, оставшиеся без жилья из-за пожара, обустраивают свой быт с новой страницы.

Сорок человек, включая 12 детей, остались без крыши над головой. Пожар, разгоревшийся в ночь на 13 ноября в одноэтажном многоквартирном доме, полностью разрушил здание.



Некоторые жильцы проснулись посреди ночи от запаха дыма. Поняв, что дом горит, они хватали детей и выбегали на улицу прямо в пижамах. Потом бросались будить соседей и вызывать пожарных.







Огонь быстро распространялся по квартирам, пока не охватил площадь в 800 квадратных метров. Пламя уничтожило абсолютно всё, что люди успели нажить. Единственное, что некоторым удалось спасти, - это документы. Настоящее чудо, что никто не пострадал.



Самому маленькому погорельцу всего шесть месяцев. Его семья сейчас нашла временное пристанище на съёмной квартире. Благодаря неравнодушным горожанам удалось собрать пелёнки, подгузники и продукты. Малыш самым первым из пострадавших получил всё, что необходимо. Его мать, Людмила, вспоминает первые минуты бедствия.







Сейчас все погорельцы размещены в домах и квартирах. Кто-то на время переехал к родственникам, кто-то — в съёмное жильё. С оплатой проживания помогает администрация поселения. Но средств ещё потребуется немало. Поэтому администрация Чалтырского сельского поселения открыла банковский счёт для сбора средств погорельцам.







Неравнодушные жители, не прекращая, приносят одежду, продукты, бытовую химию и прочее.

- С миру по нитке собрали. А хорошим людям добро всегда вернётся, - говорит Вартитер Хехерян, специалист по работе с молодёжью администрации Чалтырского сельского поселения.



Среди погорельцев был и 30-летний инвалид. Он не может ходить. Молодой человек нуждается в специальном оборудовании и лекарствах. Пожар поглотил всё, что ему нужно для жизни. ЦРБ Мясниковского района выделила медицинский матрас и кровать. Сейчас идёт сбор медикаментов.



- Поначалу люди стеснялись брать вещи, которые им принесли. Каждый взял по куртке и стоит, - вспоминает Вартитер. - Они смущались, не показать, что нуждаются. Представьте: люди имели всё, что нужно, и в одночасье потеряли.



Власти выплатят каждому пострадавшему компенсацию, сумма которой пока не указывается. Продолжается сбор продуктов, бытовой химии и техники. Нуждающиеся периодически приходят и берут то, что им нужно.







На место, где раньше стоял дом, страшно взглянуть. Здесь жили семьи, смеялись дети, гуляли по заборам домашние кошки. Сейчас же остались только дымящиеся угли, разрушенные стены и вещи, которые не удалось спасти. Люди боятся сюда возвращаться потому, что не могут себя заставить посмотреть на то, что раньше было их домом.

