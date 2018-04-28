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Погода в Ростове на праздники будет жаркой и сухой

Погода в Ростове на праздники будет жаркой и сухой
В донской столице на майские праздники ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщает Ростовгидромет.

Так, 30 апреля будет облачно. Столбики термометров днем покажут +25 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник, 1 мая, также ожидается переменная облачность, но осадков не предвидится. Столбики термометров покажут +26 градусов. Ветер восточный, 3 метра в секунду. В среду, 2 мая, будет облачно. При этом температура воздуха - до +27 градусов.

В четверг, 3 мая, будет пасмурно. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов. В пятницу, 4 мая, - переменная облачность и безветренная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха + 28 градусов. Ветер восточный, 2 метра в секунду.

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