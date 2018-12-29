Погода в первую неделю 2019 года в Ростове будет пасмурной и дождливой



Относительно теплая и дождливая погода ожидает ростовчан в первую неделю нового года, сообщает Ростовский гидрометцентр.



Последний день уходящего года будет облачным и без минусовой температуры. Столбики термометров покажут 0 градусов.



1 января температура снизится до -2 градусов. В этот день ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.



Начиная со 2 января и до самой пятницы, температура воздуха будет только расти. В среду в Ростове ожидаются переменная облачность и температура 0 градусов, в четверг столбики термометров покажут +2 градуса, а на протяжении дня будет идти дождь.



Пятница, 4 января, не порадует ростовчан снегом и морозом. Весь день будет идти дождь, а воздух прогреется до +3 градусов.