Погода ухудшится: в Ростовской области ожидается мокрый снег



В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. На территории региона 30 декабря прогнозируются снег и мокрый снег. В связи с этим усугубится ситуация на дороге.



Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении всех требований ПДД.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.