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Погода ухудшится: в Ростовской области ожидается мокрый снег

Погода ухудшится: в Ростовской области ожидается мокрый снег
В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. На территории региона 30 декабря прогнозируются снег и мокрый снег. В связи с этим усугубится ситуация на дороге.

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении всех требований ПДД.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

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